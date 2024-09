Corinthians divulga balanço da última janela de transferência; veja valores

Copiar Link

O Corinthians realizou na tarde desta sexta-feira (13) o "Dia da Transparência", evento proposto pelo presidente Augusto Melo para explicar eventuais dúvidas sobre a atual gestão. Durante a coletiva, a diretoria do clube revelou o balanço desta janela de transferências.

Ao todo, o Corinthians efetuou nove contratações no período, recorde entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, com custo total de R$ 61 milhões - incluindo salários, bônus e luvas até o fim de 2024.

A diretoria não detalhou os custos de cada negociação de forma individual, uma vez que a maioria dos contratados estava livre no mercado. No entanto, o clube afirmou que irá revelar os valores no início da próxima semana.

As receitas com vendas e economias de custos, como salários destes atletas, totalizam R$ 80 milhões. Assim, o clube paulista apresenta um lucro de R$ 19 milhões. Um dos principais fatores foi a venda do atacante Wesley ao Al Nassr, da Arábia Saudita, por 20 milhões de dólares (além de variáveis previstas no acordo).

- A gente (Corinthians) traz um superávit na janela de R$ 39 milhões, onde o Corinthians, esse ano, está economizando R$ 19 milhões de quando a gente começou a janela de custos que a gente teria. Então, isso foi um trabalho feito em conjunto, onde a gente mapeava a cada nova contratação, a cada nova negociação, tanto a entrada do jogador como a saída - disse Pedro Silveira, diretor financeiro do clube.

Apesar de não aparecer nos slides apresentados pela diretoria, a contratação de Memphis Depay entra no cálculo. As informações foram divulgadas por Fred Luz, CEO do clube, durante a coletiva. A negociação contará com o auxílio da Esportes da Sorte, patrocinadora máster, que irá arcar com R$ 57 milhões da transação, que custará R$ 70 milhões aos cofres da instituição.