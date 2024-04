Corinthians receberá valor milionário por venda de lateral na Itália

Formado nas categorias de base do Corinthians, Carlos Augusto foi convocado para a Seleção Brasileira por Fernando Diniz (Foto: Vitor Silva/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 11:55 • São Paulo (SP)

A transferência em definitivo de Carlos Augusto para a Inter de Milão renderá uma bela quantia aos cofres do Corinthians. Com direito a 60% de mais-valia de uma futura venda, o Timão irá receber R$ 11,5 milhões pela transação.

Emprestado pelo Monza à Inter de Milão desde junho do ano passado, o lateral-esquerdo possuía uma cláusula de obrigação de compra de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) caso a equipe de Milão se classificasse à Liga dos Campeões.

Líder do Campeonato Italiano, a Inter conquistou a vaga na competição continental no último final de semana.

Ao negociar Carlos Augusto, em 2020, o Corinthians adquiriu 60% do eventual lucro que a equipe italiana garantisse em uma negociação. À época, o Monza desembolsou 4 milhões de euros pelo jogador.

Portanto, o time da Lombardia irá lucrar 3,5 milhões de euros com o lateral. No entanto, 2,1 milhões de euros (R$ 11,4 milhões) serão repassados ao clube do Parque São Jorge.

Além da mais-valia, o Corinthians receberá 3,5% do valor total da venda em razão do mecanismo de solidariedade da Fifa, uma vez que Carlos Augusto é formado nas categorias de base do Timão. O montante corresponde a aproximadamente R$2,5 milhões.

Carlos Augusto é formado nas categorias de base do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)