O novo presidente do Corinthians se reuniu com Mano Menezes na sexta-feira (8) para iniciar o planejamento no futebol. Além de definir as saídas de Gil, Cantillo, Giuliano e Renato Augusto, a diretoria está mapeando o mercado e apresentou quatro nomes por posição ao treinador. Novas reuniões acontecerão nesta semana para dar andamento nas negociações.