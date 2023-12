A decisão em vender Felipe Augusto teve participação da atual e da futura diretoria do Corinthians, com aval da comissão técnica, já que o centroavante não estava nos planos do técnico Mano Menezes. O atacante foi às redes pela primeira vez contra o Liverpool, do Uruguai, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Ao todo, Felipe disputou 21 jogos em 2023 pelo profissional, com dois gols marcados.