Corinthians pode confirmar vaga antecipada contra o São Bernardo; entenda

O Corinthians enfrenta o São Bernardo neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida pode resultar em uma classificação antecipada do Timão para a próxima fase do Campeonato Paulista.

Para isso, o Timão só depende dele. Com a derrota da Inter de Limeira para a Portuguesa por 2 a 0, na sexta-feira (7), o Corinthians precisa fazer a lição de casa contra o São Bernardo para garantiu vaga na fase de mata-mata.

Líder da classificação geral no Paulistão com 19 pontos, o clube só precisa empatar com o São Bernardo para estar matematicamente nas quartas de final da competição estadual. Isso porque a Inter de Limeira tem cinco pontos, e só poderia chegar a 20 na tabela. Entretanto, mesmo se a equipe do interior triunfasse nas últimas cinco rodadas, ainda teria menos vitórias que o Timão.

Vale lembrar que o clube do interior ainda precisa disputar uma partida pela primeira rodada do Paulistão, contra o São Paulo no Morumbis, jogo que foi adiado devido à pré-temporada do Tricolor nos EUA. O confronto está marcado para o dia 10 de fevereiro.

Corinthians busca classificação no Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Cenários do Corinthians x São Bernardo

Vitória do Corinthians: classificado

classificado Empate : classificado

: classificado Vitória do São Bernardo: não classificado

Retorno ao mata-mata

Apesar de não ser uma prioridade de Ramón Díaz, que já declarou que busca preparar a equipe para a Pré-Libertadores, que começa no dia 19 de fevereiro, contra o Universidad Central, da Venezuela, o Corinthians busca voltar a disputar uma fase final de Paulistão após temporada traumática.

No último ano, o Timão, então comandado por António Oliveira, foi eliminado na primeira fase do torneio estadual. O Corinthians não disputa uma semifinal da competição desde 2022, pois foi eliminado nas quartas de final para o Ituano em 2023.