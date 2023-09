Bruno Méndez deve ser ausência na convocação da seleção do Uruguai para os primeiros jogos da Celeste nas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, que será disputada em 2006. O técnico Marcelo Bielsa não divulgou lista de relacionados para as partidas contra Chile e Equador, mas os times que tiveram atletas lembrados foram comunicados, o que não foi o caso do Corinthians. Essa situação, no entanto, pode ser positiva para o clube alvinegro, antecipando a definição pela renovação de contrato com o defensor uruguaio.