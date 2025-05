Com Memphis, Corinthians está escalado para decisão na Sul-Americana

O Corinthians está pronto para decidir sua permanência na Copa Sul-Americana. Dorival Júnior escolheu os onze jogadores do Timão que vão enfrentar o Huracán nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no estádio El Palacio, em Buenos Aires, pela última rodada da fase de grupos da competição continental.

A principal novidade é o retorno de Memphis para o time titular. O holandês retorna a equipe após quatro partidas fora por uma entorse no tornozelo direito. Rodrigo Garro, que não entra em campo desde a final do Paulistão, foi relacionado e inicia o duelo no banco de reservas.

Por outro lado, Dorival Júnior terá dois desfalques: o zagueiro Gustavo Henrique, que se recupera de uma cirurgia de hérnia, e Yuri Alberto, que teve uma fratura na região lombar. Para a partida, o Corinthians tem três pendurados: Raniele, Carrillo e Charles.

O Corinthians terá o retorno de Fabrizio Angileri na lateral-esquerda. O argentino não foi relacionado na última partida para realizar controle de carga. Dorival Júnior sacou Maycon do time titular e escalou Romero como dupla de Memphis no ataque.

O Corinthians entra em campo com: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Carrillo; Romero e Memphis

Cenários para a classificação

O Huracán lidera o grupo com 11 pontos, enquanto o Corinthians tem oito pontos. O América de Cali é o terceiro, com sete, e o Racing é o último, com cinco derrotas no torneio. Simultaneamente ao jogo do Timão, colombianos e uruguaios se enfrentam em Cali.

Para não depender de terceiros, o Corinthians precisa vencer o Huracán. Em caso de uma goleada por quatro gols, o Timão assume a liderança do torneio. A equipe argentina disputará a final do Campeonato Argentino no domingo (1), contra o Platense, e por isso, irá com apenas dois titulares: o zagueiro Fabio Pereyra e o meia Leonel Pérez.

O Huracán irá a campo com: Meza; De La Fuente, Fabio Pereyra, Goitea e Lescano; Leonel Pérez, Victor Cantillo, Franco Watson e Rodrigo Cabral; Leonardo Sequeira e Gabriel Alanís.