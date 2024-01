O Corinthians oficializou a contratação do lateral-esquerdo Hugo, ex-Goiás, até 31 de dezembro de 2026. A negociação pelo defensor de 26 anos, que já vinha treinando com o restante do elenco corintiano no CT Joaquim Grava, foi conduzida por Duílio Monteiro Alves, ex-presidente alvinegro.