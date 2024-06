Corinthians muda o tom e esclarece acordo com patrocinadora do clube

Corinthians entrou em campo contra o Atlético-GO sem patrocinador máster, mas com a EZZE Seguros nas costas (Foto: Hugo Rodrigues)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 19:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Corinthians publicou uma nota oficial para esclarecer sua relação com a EZZE Seguros, uma das patrocinadoras que estampa sua marca no uniforme do clube. Após as polêmicas declarações do presidente Augusto Melo, o Timão mudou o tom e precisou se explicar.

- O Sport Club Corinthians Paulista esclarece que o patrocinador EZZE Seguros cumpre todas as regulamentações. A EZZE Seguros confirma a continuidade e todo apoio à instituição, a qual tem todo respeito e admiração pela trajetória trilhada no futebol brasileiro desde 1910. O Corinthians segue com a EZZE visando crescer ainda mais essa parceria e criar benefícios para os torcedores - diz trecho da nota.

Durante sua última coletiva de imprensa, Augusto Melo colocou em dúvida as condições firmadas em contrato entre Corinthians e EZZE Seguros ao questionar uma pergunta de um jornalista. O presidente se referia a intermediária que ajudou no vínculo entre as partes.

– Procura saber se a empresa que trouxe nosso patrocinador de costas se está tudo certo. Você teria que saber de onde vieram essas notas, deveria entender primeiro antes de jogar no ar.

Na última semana, o Timão perdeu a parceria com a casa de apostas VaideBet e dá um passo atrás no tom de suas colocações com o objetivo de não perder mais um acordo.