A derrota do Corinthians para o Ceará, por 1 a 0, neste domingo (9), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, atrapalhou os planos da equipe do lateral Matheuzinho, que buscava se aproximar do G7.

Com o revés, o Corinthians caiu na tabela e agora soma 42 pontos, ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube agora apenas 1% de chance de se classificar para a Libertadores e 81% de garantir vaga na Sul-Americana.

Apesar das dificuldades, Matheuzinho ressaltou a importância de manter o foco total no Campeonato Brasileiro antes da retomada da Copa do Brasil. O lateral afirmou que o elenco precisa pensar "no hoje" e aproveitar os dez dias de pausa para recuperar a parte física e mental.

— Acho que, falando por mim, penso muito no hoje. Tenho que entregar hoje. Temos 10 dias de descanso. Se tivesse jogo na quarta, pensaria nele. Falta praticamente um mês para a Copa do Brasil. A gente não quer machucar, mas temos que pensar no hoje. Se a gente não focar no Campeonato Brasileiro, pode acontecer um desastre. Então nosso foco 100% é o Brasileiro. Nossa sorte é que a gente tem a pausa para descansar a cabeça, sabendo que teremos uma sequência grande, importante para o resto da temporada — disse Matheuzinho em zona mista.

Matheuzinho em Corinthians x Ceará (Foto: Agência Corinthians)

