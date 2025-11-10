menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians: Matheuzinho pede foco total no Brasileirão em meio à expectativa pela Copa do Brasil

Lateral defende atenção ao presente e alerta para riscos na reta final

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/11/2025
14:00
Matheuzinho pediu foco do Corinthians na reta final do Brasileirão (Foto: Anderson Romão/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraMatheuzinho pediu foco do Corinthians na reta final do Brasileirão (Foto: Anderson Romão/Agif/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A derrota do Corinthians para o Ceará, por 1 a 0, neste domingo (9), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, atrapalhou os planos da equipe do lateral Matheuzinho, que buscava se aproximar do G7.

continua após a publicidade

Com o revés, o Corinthians caiu na tabela e agora soma 42 pontos, ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube agora apenas 1% de chance de se classificar para a Libertadores e 81% de garantir vaga na Sul-Americana.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Apesar das dificuldades, Matheuzinho ressaltou a importância de manter o foco total no Campeonato Brasileiro antes da retomada da Copa do Brasil. O lateral afirmou que o elenco precisa pensar "no hoje" e aproveitar os dez dias de pausa para recuperar a parte física e mental.

continua após a publicidade

— Acho que, falando por mim, penso muito no hoje. Tenho que entregar hoje. Temos 10 dias de descanso. Se tivesse jogo na quarta, pensaria nele. Falta praticamente um mês para a Copa do Brasil. A gente não quer machucar, mas temos que pensar no hoje. Se a gente não focar no Campeonato Brasileiro, pode acontecer um desastre. Então nosso foco 100% é o Brasileiro. Nossa sorte é que a gente tem a pausa para descansar a cabeça, sabendo que teremos uma sequência grande, importante para o resto da temporada — disse Matheuzinho em zona mista.

Matheuzinho em Corinthians x Ceará (Foto: Agência Corinthians)
Matheuzinho em Corinthians x Ceará (Foto: Agência Corinthians)

Próximos jogos:

  • Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
  • Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
  • Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
  • Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
  • Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias