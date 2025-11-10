A Gaviões da Fiel, torcida organizada responsável pela campanha Doe Arena, conhecida popularmente como "vaquinha do Corinthians", informou o pagamento de mais duas parcelas da dívida do clube com a Caixa Econômica Federal.

Segundo o grupo, a 216ª parcela, no valor de R$ 1.569,48, foi quitada no sábado (8), enquanto a 217ª, de R$ 685,03, foi paga no domingo (9).

O financiamento coletivo visa quitar a dívida com a instituição financeira referente à Neo Química Arena, avaliada em R$ 700 milhões. A amortização do débito acontece de forma diária, com exceção dos finais de semana.

Lançada em novembro do ano passado, a campanha tinha previsão inicial de encerramento em maio. No entanto, a torcida organizada conseguiu estender o prazo até o dia 31 de dezembro de 2025. A Vaquinha do Corinthians já arrecadou R$ 41.061.333,13, superando a marca de R$ 41 milhões nas últimas semanas.

O montante arrecadado representa cerca de 5,86% da meta estabelecida pela campanha. Ainda restam R$ 658.964.359,90 para que o objetivo seja atingido. A dívida teve início em 2013, quando a Caixa Econômica Federal concedeu um empréstimo de R$ 400 milhões ao Corinthians para a construção do estádio utilizado na Copa do Mundo de 2014. Com o acréscimo dos juros ao longo dos anos, o valor total subiu para aproximadamente R$ 700 milhões.

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br.