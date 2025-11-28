Membros da SAFiel, que propõe um novo modelo de gestão para o Corinthians, anunciaram um acordo com o presidente Osmar Stabile e com Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, para a realização de uma reunião no dia 8 de dezembro, no Parque São Jorge, a fim de apresentar e detalhar o projeto.

O evento contará com a presença de representantes de todos os poderes do clube e ocorre em meio às discussões sobre a reforma do estatuto do Corinthians. A SAFiel é uma proposta elaborada por empresários torcedores que defende a criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) cujo capital seria composto por investidores que torcem pelo clube, sem a presença de um "dono".

O projeto não foi bem recebido nos bastidores do Parque São Jorge. O atual estatuto do Corinthians não prevê brecha para a criação de uma SAF, e o texto para as novas diretrizes prevê somente a abertura de 49% do capital social do clube, o que impediria a realização da SAFiel.

A votação para aprovação do novo estatuto do Corinthians estava marcada para a última segunda-feira (24), mas foi adiada por decisão unânime do Conselho Deliberativo, que promoverá mais debates sobre os temas propostos, entre eles, a viabilização da criação de uma SAF.

Reunião acontecerá no dia 8 de dezembro, no Parque São Jorge (Foto: Divulgação/SAFiel)

Veja a nota da SAFiel

"Em acordo firmado com o Presidente Executivo do Sport Club Corinthians Paulista, Osmar Stabile, e com o Presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Junior, definimos que todos os debates sobre o projeto SAFiel serão concentrados em uma reunião única, a ser realizada no dia 8 de dezembro, com a presença dos representantes de todos os poderes do clube.

A decisão tem como objetivo organizar e dar clareza ao diálogo, garantindo que todas as partes envolvidas recebam as mesmas informações ao mesmo tempo, de forma transparente, uniforme e dentro de uma agenda unificada."