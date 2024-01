A psicológa irá trabalhar no departamento médico do elenco masculino. Com 28 anos de experiência no cenário, a contratação de Anahy Couto foi destacada pelo diretor Rubens Gomes, diretor de futebol do Corinthians, que destacou que a chegada de uma profissional assim para a equipe tem como princípio 'potencializar a profissionalização de todos os departamentos'.