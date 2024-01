O Fortaleza vê com pessimismo a permanência de Caio Alexandre, volante que não esteve na reapresentação do Leão do Pici na quarta-feira (10) e vem sendo disputado por Bahia e Corinthians. O jogador pertence ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, e estava emprestado ao clube nordestino até 31 de dezembro de 2023.