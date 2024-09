Corinthians já está de volta a São Paulo e se prepara para o jogo contra o Fortaleza pela Sul-Americana

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 16:11 • São Paulo (SP)

O elenco do Corinthians voltou para São Paulo na madrugada deste domingo (15), pouco depois da derrota para o Botafogo, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe ficou instalada no CT Dr. Joaquim Grava e voltou aos treinos já no período da manhã. Os comandados de Ramón Díaz agora estão focados no primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Fortaleza, na terça-feira (17), às 21h30, na Arena Castelão.

No treinamento desta manhã, os atletas que atuaram mais de 45 minutos na partida contra o Botafogo fizeram apenas atividade regenerativa na parte interna do CT. Os demais jogadores fizeram primeiro um trabalho de força na academia e depois foram ao campo fazer exercícios de troca de passes com movimentações e trabalho de enfrentamento e finalizações.

O Corinthians ainda treina em São Paulo na manhã da segunda-feira (16) e depois viaja para o Ceará.

Apesar de estar na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 18° lugar, com 25 pontos, o time tem ido bem nas Copas. Além de ter chegado às quartas de final da Copa Sul-Americana, o Alvinegro também se classificou para as semifinais da Copa Brasil, onde irá enfrentar o Flamengo.