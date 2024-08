Corinthians intensifica busca por atacante e mantém Gonzalo Plata no radar

Plata defende atualmente o Al-Sadd, do Catar (Foto: Reprodução/Instagram: @gonzaloplata)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 11:21 • São Paulo (SP)

O Corinthians segue interessado na contratação de Gonzalo Plata e planeja enviar uma nova proposta ao Al-Sadd, do Catar. O equatoriano é uma das prioridades do clube paulista, que busca uma opção de lado para reforçar o setor ofensivo.

O método de pagamento, no entanto, é o principal ponto de conflito entre as partes. Nos últimos dias, o Timão teve rejeitada uma proposta de 8 milhões de dólares (R$ 45 milhões na cotação atual) pelo atacante, valor inferior ao destinado pelo clube árabe para contratar Plata no ano passado.

Ademais, o Corinthians pretendia dividir a operação em duas parcelas, método comum nas contratações recentes. Após a primeira negativa, a diretoria paulista prepara uma nova investida pelo atacante.

Com o desejo de retornar à seleção do Equador, Plata vê no Corinthians uma ótima vitrine para voltar ao radar de Sebastían Beccacece. Nos bastidores, o clube entende as dificuldades do negócio, mas aposta no apoio do jogador para concretizar a transferências.

O departamento de futebol monitora o atleta desde o início da temporada e tem o equatoriano como uma das prioridades nesta janela de transferências. Até o momento, o Corinthians anunciou quatro jogadores: os volantes Charles e Alex Santana, o zagueiro André Ramalho e o goleiro Hugo Souza.

