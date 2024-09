Memphis Depay chega ao Brasil para se apresentar ao Corinthians. (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 13/09/2024 - 17:13 • Rio de Janeiro

Principal contratação do Corinthians nesta janela de transferências, Memphis Depay foi apresentado oficialmente na última quinta-feira (12) e participou da primeira atividade com o resto do elenco nesta sexta-feira (13).

O holandês treinou com a equipe no CT Joaquim Grava, participou do tradicional trote, mas não viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo. O jogador está fora dos gramados desde julho, pela semifinal da Eurocopa entre Holanda e Inglaterra. O Corinthians ainda não confirmou quando será sua estreia com a camisa alvinegra.

Por outro lado, Depay está regularizado na Sul-Americana. O prazo para inscrever reforços na competição se encerrou nesta sexta-feira (13). O primeiro jogo das quartas de final acontece na próxima terça-feira (17) contra o Fortaleza, no Castelão.

Principal reforço do Corinthians, Memphis Depay chega ao Brasil. (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

Sem o novo camisa 7 no sábado, o Timão poderá ter a estreia de outro reforço desta janela. André Carrillo também treinou com o elenco nesta sexta (13) e poderá ganhar minutos contra o Botafogo. A expectativa é que o meio-campista seja uma opção para o segundo tempo.

O Corinthians entra em campo a partir das 21h (Brasília), contra o líder Botafogo, neste sábado (14), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão, em busca de uma vitória para escapar de vez da zona de rebaixamento.

