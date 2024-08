Corinthians tenta corrigir rota na janela após gastar mais de R$ 170 milhões em contratações

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 09:30 • São Paulo (SP) • Atualizada em 30/08/2024 - 10:42

Mesmo com 18 contratações na temporada e cerca de R$ 170 milhões desembolsados, o Corinthians segue com lacunas no elenco e possui pouco tempo para corrigir o planejamento no mercado. Isso porque, a janela de transferências do futebol brasileiro, aberta no dia 10 de julho, se encerra na próxima segunda-feira (2).

A prioridade da diretoria é clara: um centroavante. Atualmente, o clube mantém tratativas com o Benfica, de Portugal, por Arthur Cabral. Após ter a primeira proposta rejeitada pelos portugueses, o Corinthians alterou os moldes da negociação, que antes era por empréstimo com obrigação de compra, e tenta adquirir o jogador em definitivo.

Apesar de ver com bons olhos uma possível transferência, o Benfica busca recuperar, mesmo que em partes, o investimento realizado no atleta, contratado em 2023 por 20 milhões de euros. O Corinthians, por sua vez, avalia Cabral em 15 milhões de euros.

Com problemas no fluxo de caixa e valores retidos na justiça, o clube tenta agora adquirir apenas um percentual do atacante, algo que diminuiria as cifras da negociação. Até o momento, o Corinthians anunciou quatro atacantes em 2024: Pedro Raul, Pedro Henrique, Talles Magno e Héctor Hernández.

Pedro Raul antes de partida entre Corinthians e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Veja as contratações do Corinthians em 2024

Goleiro:

Hugo Souza

Zagueiros:

André Ramalho

Gustavo Henrique

Félix Torres

Cacá

Laterais:

Palácios

Hugo

Matheuzinho

Meias:

Raniele

Charles

Alex Santana

José Martínez

Rodrigo Garro

Igor Coronado

Atacantes:

Pedro Raul

Pedro Henrique

Héctor Hernández

Talles Magno

As movimentações do Corinthians nesta temporada totalizam um valor superior a R$ 170 milhões de reais. O montante, no entanto, será quitado de forma parcelada, como no caso do zagueiro Félix Torres e do volante Raniele.