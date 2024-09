Rodrigo Garro comemora a classificação do Corinthians para as semifinais da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 23:22 • São Paulo (SP)

O Corinthians garantiu premiação milionária com a classificação às semifinais da Copa do Brasil. Ao eliminar o Juventude nesta quarta-feira (11), na Neo Química Arena, o clube vai receber R$ 9,4 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Somados os valores conquistados nas fases anteriores, o Timão já arrecadou cerca de R$ 13,3 milhões com a participação na atual edição do torneio. Com o prêmio garantido pela participação nas semifinais, o valor em premiação vai superar R$ 22 milhões. Vale lembrar que o clube paulista está na disputa desde a primeira fase.

A equipe comandada pelo técnico Ramón Díaz perdeu o jogo de ida por 2 a 1 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). No entanto, venceu o duelo de volta, disputado na Neo Química Arena, por 3 a 1, placar suficiente passar de fase.

O vencedor do duelo Flamengo x Bahia será o adversário do Corinthians na semifinal, com datas-base de 2 e 17 de outubro. O Rubro-Negro venceu o duelo de ida, na Fonte Nova, por 1 a 0. Vitória do Tricolor de Aço por um gol de diferença leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis. Empate por qualquer placar garante a classificação do clube carioca.

Romero festeja o primeiro gol do Corinthians diante do Juventude (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja a premiação da Copa do Brasil