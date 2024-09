Corinthians escalado com Talles Magno e Romero contra o Botafogo

Corinthians de Ramon Díaz está na zona de rebaixamento do Brasileirão (Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 20:54 • Rio de Janeiro

Precisando vencer para sair (ainda que momentaneamente) da zona de rebaixamento, o Corinthians está escalado praticamente com força máxima para enfrentar o Botafogo neste sábado, no Engenhão.

Com Yuri Alberto suspenso, o técnico Ramón Díaz escalou o ataque com Talles Magno e Romero. No meio campo, Rodrigo Garro será o responsável por municiar a dupla de frente.

Assim, o Corinthians vai a campo com Hugo Souza; Caetano, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheuzinho; Matheus Bidu; José Martínez, Raniele e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero.

Com 25 pontos em 25 jogos, o Corinthians entra em campo ainda mais pressionado por causa do triunfo do Vitória sobre o Atlético-GO, no fim da tarde. Com o resultado, a equipe paulista perdeu mais um posição, e entra em campo na antepenúltima posição.