A polêmica ocorreu aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Pochettino perdeu a posse de bola e deu um carrinho para acertar Moscardo. As travas da chuteira do meia tricolor pegaram na perna direita do atleta do Corinthians, e o árbitro Andrés Rojas entendeu que o lance era para punição com cartão amarelo. A decisão da arbitragem foi corroborada por Renata Ruel, que justificou a aplicação da regra, mas não convenceu o comentarista Zé Elias, que retrucou a especialista.