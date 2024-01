A contratação de uma consultoria para avaliar as finanças do Corinthians era uma promessa de Augusto Melo. O presidente corintiano alegou que a situação do clube é “pior do que imaginamos”. Segundo o último balancete financeiro, a dívida do Timão está avaliada em R$ 892 milhões, sem contar os valores devidos à Caixa pela Neo Química Arena.