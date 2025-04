Corinthians conta com novidade na escalação para duelo na Sul-Americana

O Corinthians está escalado para o confronto contra o Racing, nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), pela fase de grupos da Sul-Americana. O treinador interino do Timão, Orlando Ribeiro, preparou uma mudança na equipe para o duelo contra os uruguaios, na Neo Química Arena: Hugo Souza retorna ao gol alvinegro após quase um mês.

O goleiro se recuperou de uma lesão muscular no retofemoral da coxa direita e será titular. Hugo Souza não entra em campo desde o empate por 0 a 0 entre Corinthians e Palmeiras, no dia 27 de março, que garantiu o título estadual do Timão.

Além do goleiro, o Corinthians também conta com o retorno de Igor Coronado, que se recuperou de um trauma no ombro e estará à disposição no banco de reservas. Apesar dos reforços, Orlando Ribeiro tem um desfalque importante para o duelo: o meia Rodrigo Garro, que se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Com as mudanças, Orlando Ribeiro escalou o Corinthians com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

Adversário do Timão na Neo Química Arena, o Racing, treinado por Ney Morales, entra em campo com: Amadé; Cotugno, Bueno, Martín Ferreira e Lucas Monzón; Espinosa, Felipe Cairus e Lucas Rodríguez; Cáceres, Santiago Ramírez e Bautista Tomatis

Hugo Souza retorna ao gol do Corinthians na partida contra o Racing (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Decisão na Sul-Americana

O duelo tem ares de decisão para o clube alvinegro. Terceiro colocado no Grupo C da Sul-Americana, o Corinthians busca a primeira vitória na Sul-Americana. O Timão acumula uma derrota e um empate na competição. Huracán e América de Cali empataram por 0 a 0, nesta quarta-feira (23), na Argentina, pelo outro jogo do grupo.