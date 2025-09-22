Corinthians e Memphis Depay acertaram as contas nesta segunda-feira e chegaram a um acordo para pagamento de bonificação atrasada, que vai de luvas à premiação por mérito esportivo do astro holandês. O valor gira em torno dos R$ 17 milhões e será quitado até março.

A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo Lance!.

A quantia milionária, que está prevista no contrato de Memphis desde o ano passado, vai ser paga em duas etapas: o Corinthians vai parcelar metade do valor até fevereiro de 2026 e quitar o restante no mês de março.

No acordo entre Timão e Memphis, a diretoria se comprometeu a pagar bonificações por quantidade de jogos, participações em gols e frequência em campo ao longo da temporada. Mas, ainda nesta temporada, Memphis abriu uma notificação extrajudicial por falha no pagamento da premiação pelo título do Paulistão e direitos de imagem atrasados.

Temporada de Memphis no Corinthians

Memphis comemora título paulista pelo Corinthians depois de vitória diante do Palmeiras na grande final (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Apesar dos altos valores, o camisa 10 do Corinthians soma números expressivos nesta temporada. Com oito gols e 10 assistências em 38 jogos, o holandês foi fundamental para o título do Campeonato Paulista e também pela campanha de semifinalista do Timão na Copa do Brasil.

Em recuperação de edema na coxa, Memphis deve voltar a jogar pelo Corinthians às 20h30 do próximo domingo (horário de Brasília), contra o Flamengo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão, mas ainda é considerado uma dúvida no time de Dorival Júnior. Enquanto o meia não volta, a equipe segue estacionada na 10ª posição, com 29 pontos.