Publicada em 22/04/2024 - 15:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians fechou um contrato de permuta com a Gazin, indústria de colchões do Paraná, até o final de 2024.

O Corinthians aceitou ceder um camarote para 12 pessoas na Neo Química Arena, além de espaço nas costas da camisa de treino e uma placa de publicidade no CT Joaquim Grava.. A Gazin irá entregar ao Timão 64 "camas box" e 64 colchões, que serão usados para melhorar a estrutura do hotel do clube no CT. A informação é da Gazeta Esportiva.

Segundo consta no contrato assinado entre as partes, o valor de mercado dos produtos, somados, é de R$ 104,3 mil, menos de 25% do que a nova diretoria do Timão tem cobrado por um camarote na Neo Química Arena - cerca de R$ 420 mil por temporada.

O acordo foi costurado por Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, e é uma tentativa de elevar o valor do uniforme da equipe de futebol masculina. Após vencer as eleições, Augusto Melo prometeu que a camisa do Timão valeria mais de R$ 200 milhões.

Até o momento, o Corinthians tem quatro espaços vagos no uniforme: a barra fontal, a barra traseira, a omoplata e o meião.

Gazim já estampa o uniforme de treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)