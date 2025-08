Agenda L!: curtinhas do Corinthians do dia 06/08/2025

O Corinthians se prepara para o confronto contra o Palmeiras, na quarta-feira (06), pela Copa do Brasil. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição nacional.

Dia de jogo

O Corinthians enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer a ida por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de Memphis, o Timão joga com a vantagem do empate para avançar às quartas de final e quebrar um tabu: nunca eliminou o arquirrival em torneios nacionais.

Provável escalação

Dorival Júnior deve manter a base da equipe que venceu o primeiro jogo e repetir a escalação no clássico desta quarta-feira (6). A tendência é que o Corinthians entre em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Apoio da torcida

As organizadas do Corinthians planejam uma recepção ao elenco na porta do CT Dr. Joaquim Grava antes do clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (6). A concentração está marcada para as 17h, e a expectativa é de que os jogadores deixem o centro de treinamento por volta das 18h30, rumo ao Allianz Parque.

Corinthians encara o Palmeiras pela Copa do Brasil (Foto: Alan Morici/AGIF)

