Corinthians anuncia acordo com novo patrocinador; saiba detalhes

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 12:31 • São Paulo

O Corinthians anunciou neste sábado (28) o oitavo patrocínio do clube, a empresa de distribuição de materiais elétricos Elétrica Area. O contrato vai até o final de 2025 e terá o nome da empresa na parte de trás da camisa, abaixo do número do jogador.

O Corinthians não deu detalhes sobre o valor do patrocínio. A nova parceira estreará no uniforme alvinegro no clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, às 16h, pelo Brasileirão.

A empresa se junta a outras sete patrocinadoras do clube. A Esportes da Sorte fica com a posição máster; a Ale, no peito; a Foxlux, na barra; a BMG, na manga; a Ezze Seguros, nas costas. O calção é estampado pela UniCesumar, e a Nike é a fornecedora de material esportivo.

A Elétrica Area foi fundada no bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo, mesmo local que o Corinthians. O clube anunciou o patrocinador durante o treino aberto na Neo Química Arena na manhã desde sábado (28).

