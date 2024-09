Escudo do Corinthians: como surgiu e história do símbolo

Confira toda a história por trás do escudo do Corinthians (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

O Corinthians possui um dos escudos mais reconhecidos não só no futebol internacional, já que tem a maior torcida do país, mas também internacionalmente devido às conquistas intercontinentais que o clube venceu nos anos de 2000 e de 2012. O Lance! conta tudo sobre as origens do escudo do Corinthians.

A história e as origens do escudo do Corinthians

Nos primeiros três anos de sua existência, o clube da capital paulista não contou com um escudo, criando um emblema somente no ano de 1913, pois foi obrigado a criar um pela disputa na Liga Paulista. O primeiro escudo do Corinthians, portanto, continha as letras "C" (Corinthians) e "P" (Paulista) entrelaçadas. Outras cinco mudanças ainda seriam realizadas nos próximos anos.

Camisa do centenário do Corinthians trazia o primeiro escudo do clube estampado no uniforme (Foto: Reprodução)

A evolução do escudo do Timão

As mudanças, no entanto, passaram a ser mais protocolares do que bruscas no escudo do Timão, que ganhou um esboço já parecido do que vemos atualmente a partir do ano de 1919, quando o modelo do escudo adotou a bandeira de São Paulo, o nome completo da instituição e a data de sua fundação.

A partir do ano de 1939, o clube também passou a adotar a âncora e os remos no símbolo da equipe, em iniciativa idealizada pelo ex-jogador do Corinthians e pintor Francisco Rebolo, muito por conta também do sucesso do Timão nos esportes náuticos.

Na medida que o tempo foi passando, o escudo corintiano foi se refinando, mas sempre mantendo o modelo que conhecemos atualmente. A bandeira do estado de São Paulo passou a ser mais ondulada, dando a ideia de dinamismo e movimento. Em 1980, com a intervenção do artista plástico Orfeu Domingues Alves Maia, o emblema passou por uma modernização, e assim o escudo do Corinthians ganhou sua forma final, que conhecemos hoje.

Escudo do Corinthians que conhecemos atualmente foi finalizado m 1980 (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Outro fato interessante é a presença das estrelas no emblema. Elas estavam presentes até o ano de 2011 e simbolizavam as conquistas nacionais e do mundial de 2000, mas foram retiradas por iniciativa do próprio clube.