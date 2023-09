Ainda que a expectativa dos empresários fosse alta pela proposta europeia, ela não chegou, o que abriu margem para a renovação com o Timão. A preocupação, no entanto, é que alguns times brasileiros, sabendo que o uruguaio está no fim de contrato, monitoram a situação, incluindo o Flamengo. Uma possível investida do clube carioca, que ainda não aconteceu, é o que mais preocupa a diretoria corintiana, pois eles sabem que o Rubro-Negro pode apresentar uma oferta que esteja de acordo com o que o zagueiro deseja receber financeiramente.