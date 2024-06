Corinthians abre mão de multa e assume dívida de R$ 3 milhões com Cássio

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 12:10 • São Paulo (SP)

Com a rescisão de contrato com Cássio, formalizada no dia 17 de maio, o Corinthians assumiu uma dívida de R$ 3 milhões com o jogador e não recebeu qualquer compensação financeira do Cruzeiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Ídolo histórico, Cássio tinha contrato válido com a equipe do Parque São Jorge até dezembro deste ano, mas preferiu antecipar sua saída por entender que seu ciclo no clube havia terminado. A informação foi revelada pela Gazeta Esportiva.

Os valores são referentes às dívidas do clube com o jogador. Inclusive, o montante não foi utilizado como compensação pela liberação de Cássio, que chegou à equipe mineira sem custos.

CONFIRA OS VALORES E FORMA DE PAGAMENTO

R$ 1.398.993,45 - referentes a verbas rescisórias, salários, férias e 13º salário.

O Corinthians dividiu o pagamento do valor em 12 parcelas de R$ 116.582,78. Caso o clube atrase três parcelas seguidas, o atleta poderá executar o montante total.

R$ 1.611.000,00 - referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O clube também parcelou o valor, dividido em 12 parcelas de R$ R$ 116.582,78.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ademais, o Corinthians acatou o pedido do jogador, que gostaria deixar o time, e renunciou o valor da multa rescisória de aproximadamente R$ 150 milhões para o mercado nacional.

Sem Cássio, que disputou 712 partidas em 12 anos e conquistou nove títulos, o clube apostou em Carlos Miguel. No entanto, meses após assumir a titularidade, o goleiro comunicou à diretoria corintiana que aceitou uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, e deixará o Timão na próxima janela de transferências.

Cássio deixou o Corinthians rumo ao Cruzeiro em maio deste ano (Foto: Dante Fernandez/AFP)