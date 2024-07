Conduta nas redes sociais, ritmo de guerra e evitar cor do rival: veja cartilha entregue ao elenco do Corinthians

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 18:59 • São Paulo (SP)

A cartilha entregue por membros da Gaviões da Fiel aos jogadores e comissão técnica do Corinthians apresenta uma série de determinações ao grupo. As recomendações vão desde evitar utilizar a cor do rival até a postura a ser adotada nas redes sociais.

Outros pontos tratados no material são: disciplina, raça e determinação, espírito de liderança, conexão com a torcida e comprometimento com o Corinthians.

Com apenas 12 pontos conquistados em 16 partidas, o Corinthians ocupa a décima sétima colocação, dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão. Na próxima terça-feira (17), a equipe comandada pelo estreante Ramón Díaz recebe o Criciúma, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Veja a cartilha entregue ao elenco do Corinthians

Primeiramente, gostaríamos de te dar boas-vindas ao maior e mais apaixonante clube do mundo, o Sport Club Corinthians Paulista. Sinta-se privilegiado por vestir essa camisa e fazer parte do bando de loucos.

A cartilha do jogador traz uma passagem pela história do clube e apresenta um conjunto de orientações sugeridas pela Gaviões da Fiel, principalmente organizada do clube, para te apoiar na jornada junto aos jogadores, comissão técnica e, principalmente, com a Fiel torcida.

Sabemos que na esfera do futebol é essencial que qualquer atleta seja orientado pela disciplina, ética, comprometimento e, principalmente, com os valores e tradições do clube para ter sucesso profissional e se manter alinhado com a identidade da instituição.

Com isso, a Gaviões deseja contribuir com a sua integração ao Corinthians e que você se aproprie da nossa culura para fazer uma passagem honrosa no Parque São Jorge.

Lembre-se que esse é só o primeiro contato conosco, pois nos encontraremos jogo após jogo, estaremos nas arquibancadas apoiando durante os 90 minutos e, quando for necessário, faremos visitantes presenciais para falarmos de Corinthians.

Disciplina

A disciplina representa boa conduta do jogador junto ao seu grupo e às diretrizes existentes pelo clube para se alcançar os objetivos individuais e coletivos.

Raça de determinação

Mostra raça e determinação em campo é dar clareza a todos sobre o seu interesse e empenho pelo clube, é fazer valer a sua contratação e entendimentos sobre a nossa história

Espírito de liderança

O jogador pode até não receber a braçadeira de capitão do time, mas precisa se fazer presente, se posicionar e ser exemplo para todos. Um bom espírito de liderança também ajuda no trabalho em equipe, na motivação do time para alcançar o melhor resultado em campo.

Conexão com a torcida

A torcida valoriza imensamente a entrega dos jogadores em campo e está sempre atenta à forma como se apresentam nos jogos para representar a nação corintiana. Lembre-se sempre dos sacrifícios que cada torcedor faz para acompanhar o time, pagando ingressos caros, enfrentando a estrada pelo Brasil, além de outros riscos e problemas enfrentados para estar na arquibancada durante os 90 minutos de jogo.

Conduta profissional

Respeitar colegas de equipe, comissão técnica, funcionários do clube e a Fiel Torcida

Evitar atitudes que possam prejudicar a imagem do clube

No clássico contra os nossos rivais, o clima vai ser sempre diferente, entre em campo em ritmo de guerra

Evite cores do nosso maior rival

Uso Redes Sociais

Utilizar as redes sociais de forma responsável, evitando postagens que possam gerar polêmicas ou desrespeitar o clube e a Fiel torcida.

Comprometimento com o Corinthians

Demonstrar dedicação e empenho nos treinos e jogos

Buscar continuamente o aprimoramento técnico e físico

Comemore gols em direção à torcida