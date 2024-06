Como a rescisão com a VaideBet fez implodir crise no Corinthians

Corinthians está sem patrocinador máster (Foto: Reprodução/X)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 08/06/2024 - 23:20

O término da parceira entre Corinthians e VaideBet implodiu uma crise nos bastidores do Parque São Jorge. Patrocinadora máster do clube paulista, a casa de apostas rescindiu o acordo entre as partes de maneira unilateral, que previa o pagamento de R$ 370 milhões em três temporada.

O fim do acordo afetou diretamente a diretoria, que viu dois nomes de relevância pedirem demissão horas após o término do contrato. Rozallah Santoro, diretor financeiro, e Fernando Alba, diretor adjuto de futebol, colocaram seus cargos à disposição na tarde de sexta-feira (7), em ação conjunta com membros do Movimento Corinthians Grande, grupo político que atua como situação na gestão de Augusto Melo.

Armando Mendonça, vice-presidente do clube, também faz parte da chapa. No entanto, como foi eleito e não nomeado pelo atual presidente, ele permanece no cargo.

Agora, após as saídas de Rozallah e Alba, o Corinthians tem ao menos cinco posições vagas na direção do clube. Recentemente, Sergio Moura, superintendente de marketing, pediu afastamento em meio a acusações envolvendo o pagamento de comissão para um intermediário no acordo de patrocínio máster firmado em janeiro.

Ademais, Yun Ki lee, diretor jurídico, e Fernando Perino, diretor jurídico adjunto, também deixaram o cargo em razão da crise política que afeta os bastidores da equipe do Parque São Jorge.

VaideBet não é mais o patrocinador máster do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Os problemas extracampo do Corinthians refletem diretamente no rendimento na equipe comandada por António Oliveira em campo, que se encontra na zona de rebaixamento e soma apenas uma vitória na atual edição do Campeonato Brasileiro.