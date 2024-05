(Foto: Alexandre Lago/AGIF)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 01/05/2024 - 22:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o América-RN, de virada, por 2 a 1, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Breno Bidon e Cacá marcaram os gols do Timão na Arena das Dunas, e Norberto Neto fez o gol dos mandantes. O jogo de volta será no dia 21 de maio, na Neo Química Arena.

O América-RN volta a campo no domingo (5), contra o Atlético-CE, pela Série D. Já o Corinthians enfrenta o Fortaleza no sábado (4), pela quinta rodada do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 1 X 2 CORINTHIANS

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE - IDA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 1 de maio de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)

Gols: Norberto / Bidon e Cacá

🟨 Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

🚩 Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA) (PR)

Wesley comemorando o gol do Timão (Foto: Alexandre Lago/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES

AMÉRICA-RN (Técnico: Marquinhos Santos)

Renan Bragança, Marcos Ytalo, Rafael Jansen, Alan e Guilherme Guedes; Wenderson, Ferreira, Norberto e Souza; Rafinha e Gustavo Henrique.

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Carlos Miguel, Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Bidu; Raniele, Breno Bidon e Paulinho; Gustavo Mosquito, Wesley e Romero.