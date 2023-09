Para o corintiano, sim; para o Corinthians, tenho minhas dúvidas. Tite não comanda um trabalho diário há sete anos, quando assumiu o comando da Seleção Brasileira. De lá para cá, se desacostumou a competir, graças ao baixo nível das eliminatórias sul-americanas, e a sofrer pressão, já que tinha a ampla maioria da imprensa e dos torcedores ao seu lado. O que sobrou do ciclo foi um técnico que tomou decisões duvidosas, morreu abraçado com suas convicções e se mostrou incapaz de montar um time capaz de competir no alto nível - leia-se Europa. Não acho que seja o técnico ideal para o momento atual do Corinthians.