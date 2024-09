Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 15:01 • São Paulo (SP)

No duelo dos desesperados para escapar do rebaixamento, o Corinthians está escalado sem surpresas para enfrentar o Atlético-GO na tarde deste sábado (21), às 16h, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão. Há, no entanto, a expectativa para a estreia de Memphis Depay no decorrer da partida em Itaquera.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para esse jogo contra o Atlético-GO, o Timão não conta com o zagueiro André Ramalho, que cumpre suspesão. Raniele, em recuperação de lesão muscular, também está fora.

O Corinthians vai entrar em campo com: Hugo Souza, Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Garro; Yuri Alberto e Romero.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

A equipe alvinegra está em 18º lugar, com 25 pontos, enquanto o Atlético-GO é o lanterna do Brasileirão, com 18.

+ Clubes com mais gols de jogadores reservas no Brasileirão 2024; confira lista