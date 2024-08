Clube inglês prepara oferta por Wesley, e Corinthians inicia leilão nos bastidores

Wesley em ação no duelo contra o Grêmio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O Nottingham Forest, da Inglaterra, planeja enviar nos próximos dias uma oferta oficial pelo atacante Wesley, do Corinthians. Mesmo reserva da equipe comandada por Ramón Díaz nas últimas partidas, o jogador segue na mira do futebol europeu e deve deixar o Timão nesta janela de transferências.

Após acertar com o zagueiro Murillo e o goleiro Carlos Miguel, o clube inglês tenta a contratação do jovem Wesley e sinaliza com uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 122 milhões) fixos, valor considerado baixo pela direção. Os valores da oferta inglesa foram divulgados pelo Uol.

Ciente da disputa pelo atleta, o Corinthians pretende criar um "leilão" nos bastidores para atingir o valor de 25 milhões de euros (R$ 153 milhões na atual cotação), considerado ideal pelo clube paulista.

Nos últimos dias, o Fenerbahçe-TUR formalizou uma proposta de 18 milhões de euros, mas as tratativas não avançaram. Fulham e West Ham, da Inglaterra, além do Rennes, da França, também monitoram o jogador formado nas categorias de base. Vale lembrar que o Corinthians detém 70% dos direitos econômicos do atacante.

Atacante do Corinthians, Wesley é alvo de clubes do futebol europeu (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

NOTTINGHAM FOREST QUER MAIS UM JOGADOR DO CORINTHIANS

Após ser eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, em agosto de 2023, o Corinthians acertou a venda do zagueiro Murillo ao Nottingham Forest por 12 milhões de euros fixos (R$ 64,4 milhões à época), com 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) em bônus por metas. Dono de 80% dos direitos, o Timão negociou 70% e manteve 10% de uma futura venda.

A transferência de Carlos Miguel, por sua vez, gerou atrito nos bastidores do Parque São Jorge. Negociado pelo valor da multa rescisória de 4 milhões de euros (R$ 23 milhões), que caiu após o início da atual temporada, o goleiro deixou o clube na atual janela de transferências. O montante foi fixado ainda na gestão Duílio, ex-presidente do Corinthians, e não foi corrigido por Augusto Melo.

Portanto, caso consiga vender Wesley pelo valor considerado ideal, o Corinthians lucrará 43 milhões de euros em negociações com o Forest.