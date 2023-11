Mais uma vez o roteiro se repetiu para o Corinthians no Brasileirão. No empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Neo Química Arena, o Timão saiu na frente do placar, mas não conseguiu segurar a vantagem e perdeu pontos valiosos na luta contra o rebaixamento. O resultado em Itaquera deixou o Alvinegro com 7,5% de chance de terminar o Campeonato Brasileiro no Z4.