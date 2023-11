Figura quase unânime no início do seu mandato como presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves viu sua aceitação cair ao longo dos anos. Desmanche do time, envelhecimento do elenco, dívidas e falta de transparência são as principais reclamações dos corintianos que protestam efusivamente contra a atual gestão e usaram os comentários em uma publicação nas redes sociais do Lance! para isso.