Charles destaca versatilidade e explica escolha pela camisa 8 no Corinthians

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 14:58 • São Paulo (SP)

O volante Charles foi apresentado oficialmente pelo Corinthians nesta sexta-feira (26), no CT Joaquim Grava. Acionado durante a segunda etapa do duelo contra o Grêmio, ele destacou sua versatilidade e afirmou que pode atuar em difentes posições no meio de campo.

+ Contratação de R$ 57 milhões e bônus em contrato; veja valores do acordo de patrocínio do Corinthians

— Já atuei como primeiro, como segundo volante. Nessa última temporada atuei alguns jogos um pouco mais à frente, como o terceiro homem de meio de campo ou aberto. Então, procuro estar sempre ajudando os companheiros, tenho essa facilidade de ter um deslocamento rápido no meio campo, poder ajudar na marcação e ser um homem surpresa no ataque — disse o atleta.

Quarto reforço anunciado pelo Corinthians nesta janela de transferências, Charles vestirá a camisa 8 no clube, que já foi de Sócrates e Renato Augusto.

— Sempre joguei com o número 35, mas assim que eu vi que a 8 é uma camisa muito importante no clube. Me sinto honrado por ter escolhido. Grandes jogadores fizeram uma linda história com ela e eu espero construir a minha da melhor maneira — afirmou.

O Corinthians acertou a contratação de Charles junto ao Midtjylland, da Dinamarca, por 1,6 milhão de euros (aproximadamente R$ 9 milhões). O jogador assinou contrato com o Timão até dezembro de 2028.

Charles estreou com a camisa do Corinthians na última quinta-feira (25) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Outras respostas de Charles durante coletiva de apresentação no Corinthians

Experiência no futebol europeu

Acho que uma das principais características que eu adquiri lá foi a intensidade. O jogo era muito intenso, então eu tive que me adaptar. Aqui no Brasil, antes de ir para lá, às vezes não era tão intenso assim, os 90 minutos.

Estreia em Itaquera

Um mix de sentimentos. Algo que eu jamais tinha passado na minha carreira. Primeiro vez no estádio, junto com a torcida. Um sentimento que vai ficar marcado na minha memória para o resto da minha vida.

Retorno ao Brasil

Foram três anos importantes da minha vida, era um sonho estar jogando lá, acho que realizei esse sonho, eu e minha família. Tivemos uma temporada, essa final de temporada boa lá, só que no momento que o presidente (Augusto Melo), o Fabinho (Soldado), começaram as negociações para renovar e quando Fabinho até me ligou e a gente estava conversando. É difícil falar não pro Corinthians. A grandeza do clube, é um clube muito importante mundialmente.