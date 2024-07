CEO compara situação financeira de Corinthians e Flamengo e explica processo de reestruturação

Fred Luz foi anunciado como novo CEO do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 13:19 • São Paulo (SP)

O Corinthians apresentou na manhã desta quarta-feira (3) Fred Luz como novo CEO do clube. Com experiência de mercado, o profissional chega para liderar o processo de reestruturação financeira do clube, que possui atualmente uma dívida superior a R$ 2 bilhões.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Entre 2013 e 2018, Luz exerceu a mesma função no Flamengo e teve papel fundamental na recuperação da equipe carioca - principalmente na retomada da credibilidade do Rubro-Negro no mercado. Questionado a respeito da similaridade das situações, o novo CEO afirmou que o cenário do Timão é melhor que o da equipe carioca à época.

- Acredito que o Corinthians tem potencial para liderar o futebol brasileiro, e nós vamos ter um trabalho árduo neste sentido, mas estou animado com estas possibilidades.

- A situação relativa em relação ao Flamengo daquela época é muito melhor. Não quer dizer que o Corinthians não tem problemas graves para resolver, porque tem. Não tem salvador da pátria. Vamos trabalhar em conjunto, liderados pelo presidente, e com um grupo profissional e muito empenhado para trabalhar em equipe. É nisso que a gente acredita, e sem querer ser ufanista, as possibilidades do Corinthians são reais, mas ficando bem claro que no começo é sofrimento - disse.

Em situação delicada no Brasileirão, o Corinthians ocupa a décima nona colocação, dentro da zona de rebaixamento. Fred Luz afirmou que a atual temporada será turbulenta, mas que a o clube tem potencial para mitigar os danos a curto prazo.

- Se comprometer um ano, dois anos, para ser realmente o top do top, por que não vou querer isso? Posso ser campeão e estar quebrado ano que vem. É uma decisão política, nem do grupo executivo do clube. Não acho que o caminho tem que ser tão longo como no Flamengo, a defasagem é menor. Vamos ter que tirar leite de pedra, e é possível, porque o futebol não é ciência exata - finalizou.

Com apenas nove pontos em 13 rodadas, o Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (4), contra o Vitória. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.