Carlos Miguel treina pelo Corinthians em meio a rumores de saída

Carlos Miguel despertou o interesse de dois clubes do futebol inglês (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 12:31 • São Paulo (SP)

Alvo de interesse do futebol europeu, Carlos Miguel segue trabalhando com o elenco do Corinthians. Na manhã desta sexta-feira (7), o goleiro participou normalmente das atividades da equipe no CT Joaquim Grava.

Nottingham Forest e West Ham, ambos da Inglaterra, demonstraram interesse na contratação do jogador. A multa rescisória de Carlos Miguel caiu drasticamente após a virada do ano. Anteriormente, a cláusula de rescisão no contrato com o Corinthians girava em torno de 50 milhões de euros (R$ 285 milhões). Contudo, após o início da atual temporada, ela caiu para apenas 4 milhões de euros (R$ 23 milhões).

Caso a negociação se confirme, o goleiro deve deixar a equipe do Parque São Jorge de maneira imediata e deve se apresentar ao novo clube em julho, para realizar pré-temporada.

Com contrato até dezembro de 2025, Carlos Miguel recebeu sua primeira sequência como titular no clube nesta temporada, sob comando de António Oliveira. As boas atuações do jogador despertaram o interesse do futebol europeu, que vê com bons olhos a multa rescisória do jogador.

Dono de 80% dos direitos econômicos do atleta, o Corinthians lucraria R$ 18,4 milhões com uma eventual venda.

Atual goleiro titular do Corinthians, Carlos Miguel atrai o interesse do futebol europeu (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)