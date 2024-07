Candidata a patrocinar o Corinthians tem interesse em custear contratação de Balotelli

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Mario Balotelli segue no radar do Corinthians. Uma casa de apostas que negocia para assumir o patrocínio máster do clube expressou interesse em custear a contratação de um reforço midiático para atuar como rosto do projeto.

Também existe a possibilidade de outros nomes entrarem no radar do Timão, que busca reforçar o elenco comando por Ramón Díaz para o restante da temporada. As informações foram divulgadas inicialmente pelo Ge.

Após perder o aporte mensal de R$ 10 milhões da VaideBet, antiga patrocinadora, a diretoria planeja com cautela os próximos movimentos e busca um parceiro comercial para viabilizar o negócio. Além do espaço principal, o Corinthians possui outras cinco posições de patrocínio vagas no uniforme.

Alvo do Corinthians no mercado, Balotelli disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção italiana (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

Disputa interna

A contratação de Balotelli não é um consenso nos bastidores do Corinthians. Um grupo de aliados do presidente Augusto Melo banca a chegada do atacante italiano, enquanto uma outra ala entende que a direção não deve avançar nas tratativas.

Este grupo alerta sobre os problemas extracampo e a falta de efetividade do jogador. Nas últimas três temporadas, ele disputou apenas 70 jogos, sendo 51 como titular, com 32 gols marcados.

Salário Milionário

Responsável por iniciar as negociações com o estafe de Balotelli, Claudinei Alves, diretor das categorias de base do clube, revelou que Balotelli deseja um contrato válido por duas temporadas e salário de 3 milhões de euros (R$ 17,7 milhões, na cotação atual) por ano.

Além disso, o atacante solicita 2 milhões de euros (R$ 11, 8 milhões) em luvas pela assinatura do acordo. Portanto, o atleta custaria cerca de R$ 2 milhões por mês aos cofres do clube paulista.