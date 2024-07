Balotelli no Corinthians: vale a pena o investimento?

Balotelli está no radar da diretoria corintiana (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Gabriel Bergone e Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 14:30 • São Paulo (SP)

Com a missão de reforçar a equipe na janela de transferências, o Corinthians avalia a contratação de Mario Balotelli. No entanto, a eventual chegada do italiano custaria quase R$ 30 milhões por ano aos cofres do clube paulista - incluindo salários e bônus por metas e assinatura.

Com isso, surge o questionamento: vale a pena o investimento em Balotelli, que atuou nas últimas temporadas em cenários alternativos do futebol europeu e acumula diversas polêmicas extracampo?

Temporadas polêmicas de Balotelli

Aos 33 anos, o atacante italiano viveu uma período extremamente conturbado na Suíça. Segundo o jornal Blick, ele teria dado um soco involuntário em Barthélémy Constantin, diretor esportivo do FC Sion, seu clube antes de ir ao Adana Demirspor, da Turquia.

Balotelli perdeu quase três meses da última temporada no time turco por lesão e, quando retornou, marcou 4 gols em seis jogos no campeonato local. Na temporada inteira, foram sete gols em 16 jogos. O italiano não teve seu vínculo estendido pelo Adana e está livre no mercado desde então.

O jogador foi oferecido ao Corinthians por intermédio de Claudinei Alves, diretor da base e que participou do início das conversas. Na última quarta (10), o presidente Augusto Melo teve nova reunião com o atacante e com os empresários para avançar com as tratativas.

Balotelli possui um histórico recente de lesões, sendo obrigado a ficar mais de 80 dias fora, de novembro de 2023 a janeiro de 2024, por uma operação no joelho. Além disso, o atacante soma mais cartões do que gols nos últimos dois anos.

Balotelli x Yuri Alberto nas últimas duas temporadas