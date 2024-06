Augusto Melo revela prazo para quitar salários atrasados no Corinthians

Copiar Link

Publicada em 10/06/2024

Augusto Melo confirmou que o Corinthians atrasou o pagamento dos salários referentes ao mês de maio para atletas e funcionários do clube, que deveria ter sido efetuado na última quinta-feira (6).

Durante entrevista coletiva, realizada no CT Joaquim Grava, o presidente detalhou a situação financeira do Corinthians e afirmou que a instituição tem "um déficit mensal por causa dos juros". No entanto, Augusto afirmou que realizou uma reunião com os atletas para comunicar sobre o atraso no pagamento e afirmou que o mesmo será realizado, no máximo, até quinta-feira (13).

A gente tem situação financeira complicada, tem déficit mensal que é difícil cobrir. Enquanto não pararmos de cobrir juros, vai ser difícil. Precisamos colocar em ordem. Tive reunião com atletas e falei que pagaria todos os atrasados na primeira oportunidade. E fizemos isso com imagem e FGTS. Mas deixei claro que a situação não deixa a gente refém de atrasar, mas não meses. Dias, horas, para colocar em dia. Estamos sanando aos poucos esse atraso, quinta-feira no máximo estará tudo em ordem. — Disse Augusto Melo

Ademais, o problema financeiro que assola o clube também impacta outras áreas. Na última semana, o Corinthians atrasou o pagamento de uma parcela de aproximadamente R$ 6 milhões referente a compra do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna, do México.

A equipe mexicana enviou uma ação extra judicial e deu um prazo de 15 dias para o Corinthians quitar o valor. Caso a situação não seja resolvida, o Santos Laguna pretende recorrer à Fifa para solucionar a pendência, e em caso de condenação, o clube pode ficar impossibilitado de registrar novos jogadores.

