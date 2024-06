Augusto Melo retorna da Europa com objetivo de apaziguar crise no Corinthians

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 13:13 • São Paulo (SP)

Após período na Europa, Augusto Melo retornou nesta quinta-feira (6) ao Brasil com o objetivo de apaziguar o clima nos bastidores do Corinthians. Patrocinadora máster, a VaideBet notificou o clube solicitando esclarecimentos a respeito do possível envolvimento de um "laranja" na intermediação do acordo entre as partes.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Além da notificação da casa de apostas esportivas, o presidente do Timão também possui um pedido de esclarecimentos oriundo da Polícia Civil que, assim como a patrocinadora, cobra respostas sobre o possível intermediário.

Assinado no início de 2024, o contrato entre o Corinthians e a VaideBet é válido até dezembro de 2026 e contempla um pagamento total de R$ 370 milhões. Até o momento, o clube paulista recebeu pouco menos de R$ 70 milhões pelo acordo.

Na tarde de hoje, Augusto Melo irá se reunir com membros do conselho e do departamento jurídico para apresentar as soluções finais sobre o caso. Vale lembrar que, no dia 27 de maio, a VaideBet notificou o clube e deu um prazo de dez dias para receber esclarecimentos. Portanto, o Corinthians tem até o fim desta quinta-feira (6) para se defender das acusações.

Caso escolha por encerrar o contrato com o Corinthians, a patrocinadora precisará pagar 10% do montante restante em contrato, que hoje é de cerca de R$ 310 milhões. Ou seja, cerca de R$ 30 milhões.

No entanto, existe a possibilidade do acordo ser desfeito por justa causa, caso uma das partes não cumpra alguma das cláusulas previstas em contrato.

Presidente do Corinthians, Augusto Melo retornou ao Brasil nesta quinta-feira (6) após período na Europa (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)