No entanto, as três participações diretas em gols que ele tem na temporada foram entrando no decorrer na partida, entre elas a assistência para o quarto gol corintiano no empate em 4 a 4 com o Grêmio nesta segunda-feira (18). Wesley entrou aos 18 minutos da etapa final e pela primeira vez na carreira deu um passe direto para algum companheiro balançar as redes. No caso, foi o meia Giuliano.