Tudo que é bom chega ao fim. Arthur Elias escreveu uma bonita história no Corinthians e está prestes a encerrar seu ciclo com as Brabas, já que ele irá assumir a Seleção Brasileira Feminina ao final de outubro. Um dos objetivos do treinador em sua “Last Dance” é confirmar a hegemonia da equipe no Brasileirão, diante da Ferroviária. A partida de ida da final acontece nesta quinta-feira (7).