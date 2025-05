Após encerrar jejum de gols, Yuri Alberto exalta ajuda psicológica no Corinthians

Yuri Alberto viveu, no último sábado (3), uma de suas atuações mais marcantes com a camisa do Corinthians. Com três gols na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional, o atacante mostrou que, por trás do desempenho, houve um importante trabalho psicológico que o ajudou a retomar a confiança e a leveza em campo.

— Anahy [Couto, psicóloga do clube], Lulinha [coach mental], eu também tenho a minha [psicóloga] pessoal. Então acho que para nós, jogadores, isso é muito importante, principalmente no dia a dia. O nosso clima, o nosso ambiente é muito bom, e eu acho que isso nos ajuda muito, nos dá muita força para, no dia seguinte a uma derrota, a gente estar de pé, estar pronto para fazer mais um grande treino, estar concentrado para os próximos jogos. E o papel que eles fazem lá no clube para nós é muito bom. Então, quero fazer um agradecimento a eles também — afirmou Yuri Alberto.

A noite mágica, porém, veio após um período conturbado. Yuri não marcava desde o dia 5 de abril, na vitória sobre o Vasco. Contra o Internacional, ele colocou fim a um jejum de sete partidas sem balançar as redes. E ele relembrou do seu início difícil no clube, quando foi criticado por não atingir a expectativa da torcida até então.

— É nunca desistir, né? Já cheguei muito perto disso, quase joguei a toalha. E tudo o que passei aqui teve um propósito, teve um porquê. Então eu creio nisso e estou muito feliz pelo momento que estou vivendo agora. Tudo o que passei me amadureceu demais. Como falaram ali em algumas perguntas, alguém comentou, e hoje eu sou um Yuri mais maduro. E mesmo com os sete jogos que tive agora, pude ter essa resiliência, estar tranquilo, estar leve, para entrar em campo e fazer os melhores jogos da minha vida — recordou o camisa 9.

O hat-trick na Neo Química Arena não apenas selou a virada alvinegra na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, como também levou Yuri ao topo do ranking de artilheiros do Corinthians no século 21. Agora com 68 gols em 178 jogos, ele ultrapassou Romero (67) e se consolidou como o maior goleador do clube neste período.

Por fim, Yuri Alberto reconheceu que as dificuldades recentes trouxeram aprendizados e evidenciaram a necessidade de equilíbrio emocional para superar os altos e baixos do futebol profissional:

— Logo após um momento especial que a gente teve, vieram esses resultados negativos. Mas é o que eu falo, cara: isso mostra a nossa força. Lógico que a gente não quer perder em casa ou fora em momento nenhum, mas são coisas do futebol. Então a gente tem que ser muito forte, tem que ser muito inteligente — finalizou o artilheiro alvinegro.

O Corinthians agora volta sua atenção para a Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira (7), o time comandado por Dorival Júnior volta a campo contra o América de Cali, da Colômbia, novamente na Neo Química Arena. O confronto está marcado para às 21h30 (de Brasília), e é válido pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental.