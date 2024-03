Após um jogo cheio de emoção no final, o Corinthians conseguiu vencer o Santo André na Neo Química Arena, com direito a gol de Pedro Raul aos 49 minutos. Apesar de ter dominado o primeiro tempo, o rendimento da equipe corintiana parece ter caído no início do segundo, e o time acabou sofrendo o empate. Para o técnico António Oliveira, no entanto, o Timão seguiu em alta, mas o time do ABC estava forte no jogo.