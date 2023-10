O Corinthians empatou com o Santos em 1 a 1, na Neo Química Arena, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão abriu o placar após gol contra de Jean Lucas e Mendonza, nos acréscimos do duelo, deixou tudo igual em cobrança de pênalti. Assista no vídeo acima a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes: